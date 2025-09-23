Ричмонд
Трамп пригрозил «очень серьезным пакетом пошлин» против России

США введут «очень серьезный пакет пошлин» против России, но только после того, как это сделает Евросоюз, заявил Трамп. Ранее он говорил о готовности ужесточить санкции, если все страны НАТО не будут покупать российскую нефть.

Источник: Reuters

США готовы ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если то же самое сделает Евросоюз. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Трампа, этот пакет «очень быстро остановит кровопролитие», если Россия не будет готова заключить соглашение о прекращении конфликта с Украиной.

«Но для того, чтобы эти пошлины были эффективны, европейские страны — все вы, кто собрался здесь сегодня, — должны присоединиться к нам и принять те же самые меры. Вы находитесь намного ближе к России», — сказал он.

Вашингтон считает санкции ЕС против России недостаточно эффективными, поскольку европейские страны продолжают закупать российские энергоресурсы. США выражали готовность ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют их примеру и не будут закупать российскую нефть.

Трамп в своем выступлении повторил это требование к странам НАТО. «Они не могут делать то, что делают. Они покупают нефть и газ у России, одновременно воюя с ней. Для них это стыдно», — сказал президент США. Трамп отметил, что узнал об этой «непростительной» тенденции лишь две недели назад.

Он также обвинил Индию и Китай в косвенной поддержке конфликта России и Украины, отметив, что те покупают нефть у Москвы. Трамп призывает Европу последовать примеру США и ввести пошлины против этих стран из-за импорта российского топлива. В Еврокомиссии подчеркивали, что Брюссель примет собственное решение относительно пошлин против Индии и Китая.

Трамп 14 июля заявил, что США введут вторичные пошлины против Москвы в размере 100%, если не увидят прогресса в урегулировании на Украине. Впоследствии такие меры были задействованы в отношении Индии, однако общий размер пошлин составил 50%. Американский сенатор Линдси Грэм — автор законопроектов об антироссийских санкциях, предлагал пошлины на поступающую в США продукцию из стран, которые покупают нефть российского происхождения, в размере 500%.

Суть законопроекта об этом, до сих пор остающегося в конгрессе, заключается в следующем: если страна покупает продукцию у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, накладывается 500-процентный тариф. Среди таких стран — Индия и Китай. По словам Грэма, Трамп еще в конце июня высказывал мнение, что этот документ нужно продвигать. Билль поддерживают 84 законодателя (в сенате всего 100 членов), говорил парламентарий.

Россия считает санкции западных стран незаконными. В Кремле говорили об «определенном иммунитете» российской экономики к ограничениям.

