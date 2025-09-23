Трамп пригрозил «очень серьезным пакетом пошлин» против России

Суть законопроекта об этом, до сих пор остающегося в конгрессе, заключается в следующем: если страна покупает продукцию у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, накладывается 500-процентный тариф. Среди таких стран — Индия и Китай. По словам Грэма, Трамп еще в конце июня высказывал мнение, что этот документ нужно продвигать. Билль поддерживают 84 законодателя (в сенате всего 100 членов), говорил парламентарий.