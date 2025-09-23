СМИ: подлодки России и Китая сделали предупреждение AUKUS

Ключевым показателем китайско-российских отношений, на его взгляд, станет момент, когда их атомные подводные лодки начнут действовать сообща. Именно это, по мнению эксперта, будет свидетельствовать о «более напряженном и тревожном развитии событий». Он предупреждает, что такой шаг может предвещать более широкое использование высоких технологий на самых передовых платформах для ведения боевых действий.