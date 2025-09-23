Ричмонд
СМИ: подлодки России и Китая сделали предупреждение AUKUS

Китайские и российские подводные лодки в августе впервые провели совместное подводное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хотя в учениях участвовали только две подводные лодки, предупреждение было ясным: AUKUS стоит задуматься о перспективе противостояния китайско-российскому альянсу, пишет интернет-издание Defense News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В патрулировании, согласно статье, участвовали российская подводная лодка «Волхов» и китайская подлодка проекта Type 039А в сопровождении двух российских надводных кораблей — корвета «Громкий» и спасательного буксира «Фотий Крылов». Обе подлодки славятся бесшумностью и передовыми гидроакустическими системами, отмечает издание. Они прошли через Восточно-Китайское и Японское моря после совместных китайско-российских противолодочных учений, в которых принимали участие надводные корабли и авиация.

Пекин и Москва, как пишет Defense News, рассматривают это как важную веху в военном сотрудничестве, тогда как на Западе считают, что это «просто попытка сдерживания».

Кроме того, некоторые западные эксперты сочли, что Россия и Китай «всего лишь объединили в пару стареющие и более-менее идентичные военные корабли» и ни одна из сторон не показала «новинок».

Однако Лайл Голдстайн, директор азиатской программы аналитического центра Defense Priorities, говорит, что совместное российско-китайское патрулирование подводных лодок стало «предупредительным выстрелом против AUKUS». Это соглашение между Австралией, Великобританией и США, которое предусматривает приобретение Австралией атомных подводных лодок с помощью двух других союзников, а также то, что американские субмарины могут действовать с австралийских баз, поясняет издание.

Я видел существенные доказательства того, что китайские военно-морские стратеги чрезвычайно внимательно следят за развитием событий в альянсе AUKUS и крайне обеспокоены этой программой. Кроме того, я знаю, как китайские стратеги обсуждали, что расширение китайско-российского военного сотрудничества в подводной сфере является логичным противовесом AUKUS.

Лайл Голдстайн
директор азиатской программы аналитического центра Defense Priorities

Ключевым показателем китайско-российских отношений, на его взгляд, станет момент, когда их атомные подводные лодки начнут действовать сообща. Именно это, по мнению эксперта, будет свидетельствовать о «более напряженном и тревожном развитии событий». Он предупреждает, что такой шаг может предвещать более широкое использование высоких технологий на самых передовых платформах для ведения боевых действий.

Патрулирование подводных лодок является лишь последним в серии широко известных проявлений китайско-российского военного сотрудничества, отмечает издание. В 2019 году Россия и Китай начали проводить регулярное патрулирование с использованием бомбардировщиков, в том числе в 2024 году четыре китайских и российских бомбардировщика совершили полет вблизи Аляски. В 2021 году стороны дали старт ежегодному совместному патрулированию с использованием надводных кораблей, а также провели совместные сухопутные учения, например военные игры «Запад/Взаимодействие», напоминает Defense News.

