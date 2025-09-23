Ричмонд
Лукашенко принял кадровые решения по составу правления Нацбанка

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения по составу правления Национального банка. Соответствующий указ № 341 глава государства подписал 23 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Членами правления Нацбанка назначены Денис Горегляд, Татьяна Жданова, Илона Ледницкая, Дмитрий Мурин и Александр Шевко.

Елена Машнина освобождена от должности члена правления Национального банка.

