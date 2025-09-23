Рубио: ООН не играет никакой роли в урегулировании конфликта на Украине

«Если посмотреть на Россию и Украину, там продолжается конфликт. Именно президент (США Дональд Трамп.— “Ъ”) пытается добиться его урегулирования. ООН не играет в этой никакой роли», — сказал Марко Рубио в эфире Fox News.
По словам госсекретаря США, ООН в настоящий момент больше занимается организацией встреч и расходованием средств, чем достижением реальных результатов.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше