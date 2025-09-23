Рубио: ООН не играет никакой роли в урегулировании конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Организация Объединенных Наций (ООН) обладает огромным потенциалом и способна делать выдающиеся вещи, но не делает их. Он также раскритиковал организацию за отсутствие вклада в урегулировании конфликтов на Украине и в секторе Газа.