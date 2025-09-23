Ричмонд
Рубио: ООН не играет никакой роли в урегулировании конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Организация Объединенных Наций (ООН) обладает огромным потенциалом и способна делать выдающиеся вещи, но не делает их. Он также раскритиковал организацию за отсутствие вклада в урегулировании конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Источник: AP 2024

«Если посмотреть на Россию и Украину, там продолжается конфликт. Именно президент (США Дональд Трамп.— “Ъ”) пытается добиться его урегулирования. ООН не играет в этой никакой роли», — сказал Марко Рубио в эфире Fox News.

По словам госсекретаря США, ООН в настоящий момент больше занимается организацией встреч и расходованием средств, чем достижением реальных результатов.

