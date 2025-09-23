ПАС плюет на мнение Госдепа США: ЦИК Молдовы отказал двум американским наблюдателям — о причинах можно только догадываться

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы отказала двум американским экспертам — председателю общественной организации Institute for Progress Through Law Клайну Престону и политическому обозревателю Стиву Гиллу — в аккредитации в качестве международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах.
Ранее оба эксперта принимали участие в качестве наблюдателей на выборах президента России 2024 года, а также в других странах. Кроме того, Гилл входил в состав иностранных экспертов на выборах депутатов в Донецкой народной республике в 2023 году, а Престон посещал Россию для наблюдения за президентскими выборами 2018 года.
«Другими словами, если вы не соответствуете их заранее согласованным предубеждениям, которые, по всей вероятности, приведут к желаемому ими исходу [голосования], вам отказывают в наблюдении на выборах», — отметил Гилл.
Он добавил, что попытки Institute for Progress Through Law заручиться поддержкой Госдепартамента США, «очевидно, заинтересованного в обеспечении честных выборов в Молдове», не привели к необходимому результату.
По мнению американского политического обозревателя, «ограничение доступа независимых наблюдателей и СМИ, независимо от итогов голосования, лишь усилит критику и подорвет доверие к окончательным результатам» голосования.
