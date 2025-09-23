Мир в кризисе, пошлины на нефть из РФ и сделка по Украине. О чем Трамп заявил в ООН

По мнению американского лидера, ООН несет ответственность за бездействие при урегулировании международных кризисов, подчеркнул свою роль в урегулировании украинского кризиса и подверг критике теорию изменения климата.
ТАСС собрал основные заявления американского лидера.
Мир в кризисе
- Шесть лет назад «мир процветал», теперь же он вступил в эпоху одного из величайших кризисов: «С тех пор орудия войны нарушили мир, который я выковал на двух континентах. Эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из величайших кризисов нашего времени».
- Ядерное оружие является самой серьезной угрозой для мира: «Нет сегодня на планете угрозы большей, чем самый опасный и разрушительный из созданных человеком видов оружия (ядерное — прим. ТАСС), которого, как вы знаете, у США много».
- США намерены возглавить международные усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: «Надеюсь, ООН могла бы сыграть в этом конструктивную роль».
Обвинения в адрес ООН
- ООН бездействует и не помогает урегулировать международные кризисы, в том числе конфликт на Украине: «К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок. Все, что я получил от ООН, это не работающие нормально эскалатор и телесуфлер».
- ООН нерационально расходует выделяемые средства, в том числе и в вопросе реновации штаб-квартиры: «У них был огромный перерасход средств, между $2 млрд и $4 млрд. К сожалению, многое в ООН осуществляется в подобном ключе, но в намного больших масштабах».
- «Климатические изменения — это величайшее мошенничество. Все предсказания ООН и многих других организация, сделанные зачастую не из добрых побуждений, были неправильными».
Урегулирование конфликта на Украине
- США упорно работают над разрешением украинского конфликта, однако вопреки ожиданиям процесс урегулирования оказался гораздо сложнее, чем виделось изначально: «Я думал, что это будет самый простой [для урегулирования] конфликт ввиду моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным, которые я всегда считал хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов — как хороших, так и плохих».
- Индия, Китай и несколько стран НАТО выступают спонсорами украинского конфликта, поскольку продолжают закупать российские энергоносители: «Китай и Индия — основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть. Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России».
Пошлины на российскую нефть
- Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины в случае несогласия России на сделку по Украине, но их эффективность возможна только в случае присоединения Европы к рестрикциям: «В случае если Россия не готова заключить сделку для завершения войны, США полностью готовы ввести мощные пошлины, что, как я полагаю, быстро остановит кровопролитие. Однако, чтобы эти меры были эффективными, европейские страны должны к ним присоединиться».
- Во вторник Трамп обсудит с представителями европейских стран прекращение закупок российской нефти: «Они [страны Европы] должны немедленно прекратить закупки нефти у России, в обратном случае мы все тратим время. Я готов это обсуждать, мы будем вести сегодня дискуссии на данную тему с европейскими странами».
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше