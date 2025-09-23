Ричмонд
В Татарстане за день избрали глав еще семи районов

В прошедший понедельник стали известны имена 15 муниципальных образований.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 сентября, на заседаниях представительных органов местного самоуправления, сформированных по итогам единого дня голосования, местные депутаты избрали глав семи районов Татарстана.

В их числе Алмаз Мингулов (Аксубаевский район), Марат Гафаров (Дрожжановский район), Михаил Афанасьев (Зеленодольский район), Егор Тарнавский (Новошешминский район), Радик Ислямов (Рыбно-Слободский район), Роман Исланов (Спасский район) и Рамиль Айбатов (Черемшанский район).

Ранее — в понедельник, 22 сентября, — в Татарстане таким же образом были избраны главы 15 районов. Руководители оставшихся муниципалитетов для их нормальной работы должны быть определены в ближайшие дни.