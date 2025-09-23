В Татарстане за день избрали глав еще семи районов

Во вторник, 23 сентября, на заседаниях представительных органов местного самоуправления, сформированных по итогам единого дня голосования, местные депутаты избрали глав семи районов Татарстана.
В их числе Алмаз Мингулов (Аксубаевский район), Марат Гафаров (Дрожжановский район), Михаил Афанасьев (Зеленодольский район), Егор Тарнавский (Новошешминский район), Радик Ислямов (Рыбно-Слободский район), Роман Исланов (Спасский район) и Рамиль Айбатов (Черемшанский район).
Ранее — в понедельник, 22 сентября, — в Татарстане таким же образом были избраны главы 15 районов. Руководители оставшихся муниципалитетов для их нормальной работы должны быть определены в ближайшие дни.