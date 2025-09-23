Лукашенко принял кадровые решения по составу правления Нацбанка Беларуси

Глава государства соответствующий указ подписал во вторник, 23 сентября. В телеграм-канале уточнили, что членами правления Нацбанка Беларуси были назначены Илона Ледницкая, Дмитрий Мурин, а также Денис Горегляд, Татьяна Жданова, Александр Шевко. Вместе с тем Елена Машнина была освобождена от должности члена правления Нацбанка Беларуси.