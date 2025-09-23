Ричмонд
Лукашенко принял кадровые решения по составу правления Нацбанка Беларуси

Лукашенко изменил состав правления Нацбанка Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения по составу правления Национального банка Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства соответствующий указ подписал во вторник, 23 сентября. В телеграм-канале уточнили, что членами правления Нацбанка Беларуси были назначены Илона Ледницкая, Дмитрий Мурин, а также Денис Горегляд, Татьяна Жданова, Александр Шевко. Вместе с тем Елена Машнина была освобождена от должности члена правления Нацбанка Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал премьер-министру Александру Турчину про вопрос номер один в Беларуси.

Тем временем премьер-министр Александр Турчин сказал о ситуации в экономике Беларуси: «Каждый день живем в ожиданиях черных лебедей».

Кроме того, Лукашенко поручил Нацбанку сформировать группу для анализа ситуации в экономике.

