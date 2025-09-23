«Второй фронт». Додон раскрыл, что готовят Санду и Зеленский против России

Ранее Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что Молдавии стоит отказаться от нейтралитета ради вступления в военный альянс. Хотя она не назвала НАТО напрямую, ранее неоднократно говорила о необходимости пересмотра конституционного положения о нейтралитете, если население одобрит сближение с альянсом. Однако, по данным соцопросов, большинство граждан страны против вступления в НАТО. Эту позицию поддерживает оппозиция — социалисты, коммунисты и партия «Шор».