Запорожская АЭС отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения «Ферросплавная-1» была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция была запитана от второй линии «Днепровская», которая обеспечивала собственные нужды атомного объекта. Ранее ТАСС на ЗАЭС сообщали, что работа на последней оставшейся линии создает «постоянный напряженный режим», так как в случае ее отключения станция должна мгновенно запустить мощные дизельные генераторы для питания насосов системы охлаждения реакторов.