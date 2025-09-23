Запорожская АЭС отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запорожская АЭС переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», — заявила она, уточнив, что станция отключена от последней — «Днепровской» — линии энергоснабжения.
По словам Яшиной, на данный момент запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС достаточно.
7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения «Ферросплавная-1» была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция была запитана от второй линии «Днепровская», которая обеспечивала собственные нужды атомного объекта. Ранее ТАСС на ЗАЭС сообщали, что работа на последней оставшейся линии создает «постоянный напряженный режим», так как в случае ее отключения станция должна мгновенно запустить мощные дизельные генераторы для питания насосов системы охлаждения реакторов.
При этом прецеденты полного блэкаута уже неоднократно случались. Например, 4 июля в результате отключения линии «Днепровская» Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, питание собственных нужд осуществлялось от дизель-генераторов. Спустя несколько часов линия «Днепровская» была введена в работу, внешнее энергоснабжение станции было восстановлено. -0-