НАТО пообещало России решительный ответ в случае нарушения воздушных границ

При этом генсек альянса не дал внятного ответа на вопрос эстонского журналиста о том, почему НАТО не перебрасывает дополнительные силы на восточный фланг, чтобы «напугать русских». Рютте отреагировал на это общими фразами о том, что альянс всегда отвечает на угрозы «быстро и решительно» с использованием новейших технологий и тактики.