В Минске рабочий погиб в результате несчастного случая. Подробности трагедии

По предварительным данным, днем 23 сентября двое мужчин в возрасте 38 и 52 лет работали в реконструируемом цеху одного из минских предприятий. Когда работники производили демонтаж металлической конструкции, произошло ее обрушение, в результате чего мужчины упали с высоты около шести метров.