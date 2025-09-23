В Минске рабочий погиб в результате несчастного случая. Подробности трагедии

В Минске мужчина погиб во время демонтажа металлической конструкции, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.
По предварительным данным, днем 23 сентября двое мужчин в возрасте 38 и 52 лет работали в реконструируемом цеху одного из минских предприятий. Когда работники производили демонтаж металлической конструкции, произошло ее обрушение, в результате чего мужчины упали с высоты около шести метров.
От полученных травм 52-летний рабочий скончался на месте. Второй мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.