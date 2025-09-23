Ричмонд
Полевые работы на Брестчине, промышленность и проекты с Китаем. Лукашенко заслушал доклад Пархомчика

Обсуждался ход полевых работ. В регионе в этом году рассчитывают получить каравай зерновых (вместе с рапсом) более 2 млн 100 тыс. т. Это значительно превзойдет уровень прошлых лет, как и было обещано областью.

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября заслушал доклад председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Обсуждался ход полевых работ. В регионе в этом году рассчитывают получить каравай зерновых (вместе с рапсом) более 2 млн 100 тыс. т. Это значительно превзойдет уровень прошлых лет, как и было обещано областью.

Большая часть разговора была посвящена урожаю 2026 года — сев озимых зерновых, обеспеченность удобрениями.

Александр Лукашенко в разговоре с Петром Пархомчиком коснулся и темы промышленности. Ранее, назначая его руководителем области, Президент поручал не уходить от вопросов отрасли, видеть, что происходит в промышленности и подключаться к вопросам, которые сложно решаются. В том числе работать с директорами, помогать молодому министру.

В ходе доклада обсуждалась, в частности, работа флагманов белорусской промышленности — МТЗ, «Гомсельмаш», Белорусского металлургического завода, крупных предприятий Брестчины. Отдельно остановились на работе проблемных предприятий.

Еще один блок вопросов доклада — взаимодействие с китайскими партнерами, с которыми у региона есть целый ряд перспективных проектов. -0-

