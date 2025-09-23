Полевые работы на Брестчине, промышленность и проекты с Китаем. Лукашенко заслушал доклад Пархомчика

Александр Лукашенко в разговоре с Петром Пархомчиком коснулся и темы промышленности. Ранее, назначая его руководителем области, Президент поручал не уходить от вопросов отрасли, видеть, что происходит в промышленности и подключаться к вопросам, которые сложно решаются. В том числе работать с директорами, помогать молодому министру.