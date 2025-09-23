Посол Словакии в Беларуси: важно отстаивать национальные интересы и независимость, хотя это непросто

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно отстаивать свои национальные интересы и независимость, хотя это непросто. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозеф Мигаш на заседании клуба «Диалог с послом» в Доме дружбы, сообщает БЕЛТА.
Дипломат подчеркнул, что рад такому мероприятию и общению со студентами, которые были основными участниками встречи. Он подробно рассказал о том, каким был его путь к дипломатической работе. Кстати, в Беларусь в качестве посла Словакии Йозеф Мигаш приехал во второй раз, поэтому о нашей стране знает не понаслышке. Первая его дипломатическая миссия в Беларуси была с 2016 по 2020 год, а спустя практически пять лет он вновь вернулся в Минск.
Во время диалога затрагивались самые разные темы, в том числе важности сохранения суверенитета и независимости своей страны. «Отстаивайте свои интересы, свою независимость, свои ценности, право на свободное государство. Отстаивать трудно, но нужно», — отметил Йозеф Мигаш, обращаясь к молодежи.
Речь шла о международной ситуации, о развитии сотрудничества Беларуси и Словакии. Посол с сожалением констатировал, что из-за санкций по отношению к нашей стране белорусско-словацкий товарооборот сильно упал. «То, что мы наработали до 2020 года, потеряли. И это никуда не годится», — заметил глава дипломатической миссии Словакии.
На мероприятии выступили художественный коллектив, который участвовал в Словакии в 31-м фольклорном фестивале в г. Гариховце района Спишска-Нова-Вес, а также ансамбль народной песни «Чарнiца» из Заславля.
В заседании клуба приняли участие студенты БГУ, БНТУ, БГЭУ и других столичных вузов. -0-