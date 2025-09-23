Посол Словакии в Беларуси: важно отстаивать национальные интересы и независимость, хотя это непросто

Дипломат подчеркнул, что рад такому мероприятию и общению со студентами, которые были основными участниками встречи. Он подробно рассказал о том, каким был его путь к дипломатической работе. Кстати, в Беларусь в качестве посла Словакии Йозеф Мигаш приехал во второй раз, поэтому о нашей стране знает не понаслышке. Первая его дипломатическая миссия в Беларуси была с 2016 по 2020 год, а спустя практически пять лет он вновь вернулся в Минск.