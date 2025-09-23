Экс-премьеру Лянкэ неизвестна судьба миллиона, переданного Соросом минобразованию Молдовы, которое тогда возглавляла Майя Санду: Расследование показало, что на эти деньги она создала ПАС

Экс-премьеру Лянкэ неизвестна судьба миллиона, переданного Соросом Минобразованию, которое тогда возглавляла Майя Санду.
Бывший «просто премьер» Юрий Лянкэ, в эксклюзивном комментарии для «Первого в Молдове» сообщил, что миллион долларов, который он в 2014 году получил от Джорджа Сороса на развитие образования в Молдове, не находился в его распоряжении.
«Деньги Сороса не находились в моем распоряжении и управлении», — заявил Юрий Лянкэ.
Более того, экс-премьер сообщил, что ему известно на что Майя Санду, занимавшая тогда пост министра образования, потратила ⅕ часть денег. О судьбе остальных 800 000 долларов, как отметил Лянкэ, ему неизвестно.
«Я не тот, кто должен был проверять, как этими деньгами управляли. Точно знаю, что 200 000 пошли на закупку оборудования для 11 школ — лэптопы и другие инструменты, которые были очень полезны для этих 10 или 11 школ, которые были отобраны. Что было с остальными деньгами, я не знаю».
Напомним, в 2019 году провластные СМИ писали, что Майя Санду создала ПДС на деньги Сороса. Так, 4 апреля 2019 года сайт ava.md опубликовал расследование Vocea Basarabiei, в котором говорилось, что миллион долларов, полученный премьером Лянкэ в 2014 от миллиардера Джорджа Сороса на развитие образования в Молдове, тогдашняя министр образования Майя Санду потратила на ряд НПО и определенный круг экспертов. В опубликованном материале также открыто говорится, что на деньги Сороса было профинансировано создание ПДС.
Источник.
