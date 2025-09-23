В Минске раскрыли схемы махинаций трех компаний в сфере такси. Ущерб составил Br680 тыс

В ходе проверок удалось установить, что руководитель одной из компаний зарегистрировал ее на подставное лицо. Затем в течение полугода он скрывал часть полученных от пассажиров денег — они не были отражены в бухгалтерском учете организации. Часть этих денежных средств была использована в качестве выплаты водителям зарплаты в конвертах. Аналогично действовали и в двух других организациях.