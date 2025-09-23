Ричмонд
В Минске раскрыли схемы махинаций трех компаний в сфере такси. Ущерб составил Br680 тыс

В Минске руководители нескольких компаний, работающих в сфере такси, платили зарплату водителям в конверте, ущерб государству составил несколько сотен тысяч, сообщили в телеграм-канале Комитета госконтроля Беларуси.

Незаконные схемы выплаты пресекли сотрудники Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

В ходе проверок удалось установить, что руководитель одной из компаний зарегистрировал ее на подставное лицо. Затем в течение полугода он скрывал часть полученных от пассажиров денег — они не были отражены в бухгалтерском учете организации. Часть этих денежных средств была использована в качестве выплаты водителям зарплаты в конвертах. Аналогично действовали и в двух других организациях.

В результате серую зарплату в разное время получали 550 сотрудников трех компаний. Причиненный государству ущерб в виде невыплаченных сумм подоходного налога и обязательных платежей в ФСЗН составил Br680 тыс.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении владельцев компаний.