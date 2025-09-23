Ричмонд
Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для прекращения огня между Россией и Украиной

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что его страна предприняла некоторые конкретные шаги в рамках урегулирования в Украине и продолжит усилия для прекращения огня. Об этом информирует ТАСС.

«Мы с большим энтузиазмом поддерживаем стамбульский процесс между Россией и Украиной, нашими северными соседями. Благодаря проведению этих прямых переговоров мы способствовали обмену большого числа пленных и тел погибших. Мы работали над выработкой условий мирных переговоров. Мы продолжим добиваться прекращения огня в предстоящий период, следуя девизу, что в войне нет победителей, а в справедливом мире нет проигравших», — сказал он, выступая в рамках общеполитической дискуссии.

Помимо этого президент Турции поблагодарил всех заявивших о признании государственности Палестины и призвал другие страны последовать их примеру. -0-

