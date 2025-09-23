ИИ изменит подход чиновников к обращениям россиян

Более того, постоянно растущая динамика внедрения ИИ в сферу госуправления указывает не просто на широкие возможности России остаться на топовых позициях в этом деле, но и стать лидером, хотя качество важнее технологической гонки в этом вопросе, отметил Лещенко. «Скорость оказания госуслуг с помощью цифровых сервисов, конечно, колоссальная, за несколько лет она увеличилась в разы. Например, недавно мне удалось получить паспорт меньше, чем за двое суток, без очередей и волокиты. Зная опыт моих знакомых из других стран, могу сказать, что государственный сервис у нас на порядок выше, чем у них», — привел он пример.