Минобороны Сербии заявило о покупке оружия у США, ЕС, России и Китая

В пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новости», что при выборе сотрудничества по обороне Сербия руководствуется собственными интересами, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку армии республики.
18 сентября президент Сербии Александр Вучич провел «сердечный» разговор с командующим Национальной гвардии Огайо, бригадным генералом Мэтью Вудраффа. Сербский президент отметил, что партнерство армии республики и вооруженных сил США дает стимул к развитию международных отношений двух стран.
