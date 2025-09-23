Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Сербии заявило о покупке оружия у США, ЕС, России и Китая

Глава Минобороны Сербии Братислав Гашич рассказал, что Белград готов сотрудничать в военной сфере с партнерами как с Запада, так и с Востока. По его словам, Сербия уже покупает оружие и военные технологии у США, Евросоюза, России и Китая.

Источник: AP 2024

В пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новости», что при выборе сотрудничества по обороне Сербия руководствуется собственными интересами, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку армии республики.

18 сентября президент Сербии Александр Вучич провел «сердечный» разговор с командующим Национальной гвардии Огайо, бригадным генералом Мэтью Вудраффа. Сербский президент отметил, что партнерство армии республики и вооруженных сил США дает стимул к развитию международных отношений двух стран.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше