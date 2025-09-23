Минобороны Сербии заявило о покупке оружия у США, ЕС, России и Китая

Глава Минобороны Сербии Братислав Гашич рассказал, что Белград готов сотрудничать в военной сфере с партнерами как с Запада, так и с Востока. По его словам, Сербия уже покупает оружие и военные технологии у США, Евросоюза, России и Китая.