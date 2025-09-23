Ричмонд
Работа в АПК, проекты в Шклове и на Припяти. Лукашенко заслушал доклад Управделами Президента

Президент подробным образом интересовался, как обстоят дела в сельскохозяйственном секторе в структуре Управления делами. А также ходом работ по возведению и реконструкции отдельных объектов — сельхозтехники в Шклове, молокоперерабатывающего и комбикормового заводов.

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 23 сентября заслушал доклад Управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отдельно остановились на работе сельхозпредприятия «Купаловское». Было доложено, что все сельскохозяйственные работы идут в соответствии с графиком и с учетом нынешних погодно-климатических условий.

Президенту также было доложено о ходе работ в хозяйстве «Агро-Лясковичи». Речь шла о строительстве молочно-товарного комплекса и производстве ЛВЛ-бруса. -0-

