Экс-советник Трампа Миллер пожелал ООН «покоиться с миром»

Бывший советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Джейсон Миллер прокомментировал выступление американского лидера на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пожелав Всемирной организации «покоиться с миром». Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети X*.
«Покойся с миром #UNGA2025», — написал Миллер, отреагировав на критику ООН со стороны Трампа, ранее уже объявлявшего о сокращении финансирования международной организации.
В своём выступлении американский лидер обвинил Организацию объединённых наций в масштабном расточительстве и неэффективном использовании средств.
Трамп также заявил, что он смог решить семь конфликтов без помощи ООН.
