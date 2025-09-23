Ричмонд
Экс-советник Трампа Миллер пожелал ООН «покоиться с миром»

В своём сегодняшнем выступлении американский президент раскритиковал деятельность Организации объединённых наций.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Джейсон Миллер прокомментировал выступление американского лидера на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пожелав Всемирной организации «покоиться с миром». Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети X*.

«Покойся с миром #UNGA2025», — написал Миллер, отреагировав на критику ООН со стороны Трампа, ранее уже объявлявшего о сокращении финансирования международной организации.

В своём выступлении американский лидер обвинил Организацию объединённых наций в масштабном расточительстве и неэффективном использовании средств.

Трамп также заявил, что он смог решить семь конфликтов без помощи ООН.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

