Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники ГА ООН стали массово покидать штаб-квартиру после выступления Трампа

Многие участники 80-й Генассамблеи ООН покинули зал сразу после речи президента США.

Источник: Комсомольская правда

Многие участники 80-й сессии Генассамблеи ООН стали массово покидать штаб-квартиру Организации Объединенных Наций после речи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

По информации источника, международные делегации начали покидать здание буквально спустя минуты после того, как Трамп завершил свою речь за трибуной. Среди первых покинувших штаб-квартиру ООН — первая леди США Мелания Трамп, президент Сербии Александр Вучич и король Испании Филипп VI.

Известно, что речь Трампа на ГА ООН заняла 57 минут, что превысило 15-минутный регламент международный организации. В своем выступлении глава США десять раз упомянул Россию, а также один раз произнес имя президента РФ Владимира Путина, отметив, что у них хорошие отношения.

Как писал KP.RU, речь Трампа на юбилейной сессии ГА ООН началась с конфуза. У президента США не работал телесуфлер.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше