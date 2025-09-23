Участники ГА ООН стали массово покидать штаб-квартиру после выступления Трампа

Известно, что речь Трампа на ГА ООН заняла 57 минут, что превысило 15-минутный регламент международный организации. В своем выступлении глава США десять раз упомянул Россию, а также один раз произнес имя президента РФ Владимира Путина, отметив, что у них хорошие отношения.