Участники ГА ООН стали массово покидать штаб-квартиру после выступления Трампа

Многие участники 80-й сессии Генассамблеи ООН стали массово покидать штаб-квартиру Организации Объединенных Наций после речи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.
По информации источника, международные делегации начали покидать здание буквально спустя минуты после того, как Трамп завершил свою речь за трибуной. Среди первых покинувших штаб-квартиру ООН — первая леди США Мелания Трамп, президент Сербии Александр Вучич и король Испании Филипп VI.
Известно, что речь Трампа на ГА ООН заняла 57 минут, что превысило 15-минутный регламент международный организации. В своем выступлении глава США десять раз упомянул Россию, а также один раз произнес имя президента РФ Владимира Путина, отметив, что у них хорошие отношения.
Как писал KP.RU, речь Трампа на юбилейной сессии ГА ООН началась с конфуза. У президента США не работал телесуфлер.