Иран и «евротройка» договорились продолжить переговоры по решению кризиса

Аракчи обратил внимание глав МИД стран «евротройки» на ответственные шаги Тегерана по восстановлению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и подчеркнул необходимость симметричных шагов со стороны европейских государств.

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече в Нью-Йорке с коллегами из стран «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) выдвинул предложения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики, стороны договорились продолжить консультации. Об этом сообщил иранский МИД, информирует ТАСС.

Хаменеи: Иран не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить.

«На этой встрече … были высказаны некоторые идеи и предложения по продолжению дипломатических переговоров (для урегулирования кризиса. — Прим. БЕЛТА), было решено продолжить консультации со всеми заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Аракчи обратил внимание глав МИД стран «евротройки» на ответственные шаги Тегерана по восстановлению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и подчеркнул необходимость симметричных шагов со стороны европейских государств. Отмечается, что на переговорах присутствовала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН. 19 сентября Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за резолюцию высказались Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов СБ, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались. -0-

