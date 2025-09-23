Трамп и Зеленский встретились на Генассамблее ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 23 сентября. Ранее глава Белого дома уже анонсировал двустороннюю встречу с украинским лидером.
В ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что отвечать на вопрос о гарантиях безопасности для Украины пока рано. Президент США также отметил, что Россия в настоящее время обладает большой военной мощью.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, намерен ли он призвать Зеленского к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.
При этом президент США также заявлял, что неустанно работает над завершением боевых действий и достижения мира в украинском конфликте.