По словам, парламентария, никакого пересечения границы Эстонии российскими самолетами, в том числе МиГ-31, не было. Чепа уверен, что истории о беспилотниках над Данией и Норвегией также вымышлены. Он считает, что подобные обвинения — это провокации, цель которых — усилить напряженность между Россией и НАТО.
Военный эксперт Андрей Марочко указал, что НАТО ищет новые площадки для противостояния России. По его мнению, Молдавия используется как дополнительный плацдарм для агрессивной политики Запада. Марочко отметил, что поражение Украины на линии боевого соприкосновения становится все более очевидным для западных стран, пишет «Царьград».
По данным российской разведки, НАТО усиливает военное присутствие в Румынии у границ Молдавии. Первая группа кадровых военных уже прибыла в Одессу. Запад не исключает ввода войск в Молдавию или даже полной оккупации страны. Об этом сообщает RT.