Профайлер Анищенко: Трамп специально унизил Макрона, указав его место

Президент США Дональд Трамп специально унизил французского лидера Эммануэля Макрона, чтобы показать последнему его место. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
Напомним, Макрон после своего выступления в штаб-квартире ООН столкнулся с перекрытыми в Нью-Йорке дорогами. Он лично вышел, чтобы попросить сотрудника полиции его пропустить. После тщетных попыток французский лидер позвонил Трампу и рассказал о случившемся, но и американский президент ему не помог.
Макрон был вынужден пойти к французскому посольству пешком. Примечательно, что дороги были перекрыты из-за запланированного проезда самого Трампа. Соответствующие кадры появились в Сети.
Анищенко, комментируя видео, отметил, что Трамп был прекрасно осведомлен о ситуации и специально унизил Макрона.
«Трамп показательно унизил Макрона, указав на его место. Наверняка, вся эта ситуация была спланирована заранее. Французский лидер принизил себя еще больше тем, что вышел из машины и пошел пешком, пытаясь показать, что ему все равно. К тому же, рейтинг Макрона упал во Франции, а Трамп воспользовался этим и показал французскому лидеру, что не считает его равным себе политиком. В этом весь Трамп — добивается успеха через привлечение внимания», — отметил эксперт.
Ранее политолог Трухачев сообщил, что Трамп унизил Макрона в США в ответ на признание Палестины.