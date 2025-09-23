Ричмонд
Профайлер Анищенко: Трамп специально унизил Макрона, указав его место

Макрон в Нью-Йорке вынужден был идти пешком до французского посольства из-за перекрытых для Трампа дорог.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп специально унизил французского лидера Эммануэля Макрона, чтобы показать последнему его место. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

Напомним, Макрон после своего выступления в штаб-квартире ООН столкнулся с перекрытыми в Нью-Йорке дорогами. Он лично вышел, чтобы попросить сотрудника полиции его пропустить. После тщетных попыток французский лидер позвонил Трампу и рассказал о случившемся, но и американский президент ему не помог.

Макрон был вынужден пойти к французскому посольству пешком. Примечательно, что дороги были перекрыты из-за запланированного проезда самого Трампа. Соответствующие кадры появились в Сети.

Анищенко, комментируя видео, отметил, что Трамп был прекрасно осведомлен о ситуации и специально унизил Макрона.

«Трамп показательно унизил Макрона, указав на его место. Наверняка, вся эта ситуация была спланирована заранее. Французский лидер принизил себя еще больше тем, что вышел из машины и пошел пешком, пытаясь показать, что ему все равно. К тому же, рейтинг Макрона упал во Франции, а Трамп воспользовался этим и показал французскому лидеру, что не считает его равным себе политиком. В этом весь Трамп — добивается успеха через привлечение внимания», — отметил эксперт.

Ранее политолог Трухачев сообщил, что Трамп унизил Макрона в США в ответ на признание Палестины.

