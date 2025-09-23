Ричмонд
Трамп встречается с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Онлайн

Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН встречается с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Украины планирует обсудить обещанные послевоенные гарантии безопасности, которые он считает критически важными для любого мирного соглашения, и призвать к введению «жестких санкций» против Москвы. В последний раз Трамп и Зеленский встречались в середине августа в Белом доме. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Газета.Ру

21:08 В ответ на вопрос, готовы ли США помогать союзникам сбивать российские самолеты, американский лидер сказал: «Это зависит от обстоятельств».

20:54 Откровенно говоря, Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить очень большую армию — Трамп.

20:52 Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за то, что тот «прикладывает усилия», чтобы завершить конфликт как можно скорее.

20:48 Если российские самолеты зайдут в воздушное пространство НАТО, их собьют — Трамп.

20:47 Трамп — о гарантиях безопасности для Украины: пока еще рано отвечать на этот вопрос.

20:46 Россия обладает большой военной мощью — Трамп.

20:45 Экономика России в «ужасном» состоянии из-за конфликта на Украине — Трамп.

20:44 В ответ на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину, Трамп сказал: «Я дам вам ответ в течение месяца».

20:40 Встреча Трампа и Зеленского началась.

17:35 Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Он пригрозил ввести «серьезные пошлины» против России, если та не согласится на прекращение конфликта на Украине.

Политик назвал «позорной» закупку Европой российских нефти и газа.

Трамп назвал Индию и Китай «основными спонсорами продолжающейся войны».

Американский лидер также призвал все страны мира прекратить раз и навсегда разработку биологического и ядерного оружия. США возглавят международные усилия по контролю за таким оружием, новая система верификации сделают на базе ИИ.

16:03 Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт еще 22 сентября обозначила, что у Трампа будет серия двусторонних встреч. По ее словам, американский лидер будет беседовать с генсеком ООН и лидерами ЕС и Аргентины. Кроме этого, у него запланирована многосторонняя встреча с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании. Также Трамп посетит прием, на который приглашены более ста мировых лидеров. В числе прочего он проведет встречу с Зеленским.

16:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня президент США Дональд Трамп встречается с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию их беседы.

