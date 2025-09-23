Трамп встречается с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Онлайн

16:03 Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт еще 22 сентября обозначила, что у Трампа будет серия двусторонних встреч. По ее словам, американский лидер будет беседовать с генсеком ООН и лидерами ЕС и Аргентины. Кроме этого, у него запланирована многосторонняя встреча с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании. Также Трамп посетит прием, на который приглашены более ста мировых лидеров. В числе прочего он проведет встречу с Зеленским.