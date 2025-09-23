Трамп встречается с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Онлайн

21:08 В ответ на вопрос, готовы ли США помогать союзникам сбивать российские самолеты, американский лидер сказал: «Это зависит от обстоятельств».
20:54 Откровенно говоря, Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить очень большую армию — Трамп.
20:52 Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за то, что тот «прикладывает усилия», чтобы завершить конфликт как можно скорее.
20:48 Если российские самолеты зайдут в воздушное пространство НАТО, их собьют — Трамп.
20:47 Трамп — о гарантиях безопасности для Украины: пока еще рано отвечать на этот вопрос.
20:46 Россия обладает большой военной мощью — Трамп.
20:45 Экономика России в «ужасном» состоянии из-за конфликта на Украине — Трамп.
20:44 В ответ на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину, Трамп сказал: «Я дам вам ответ в течение месяца».
20:40 Встреча Трампа и Зеленского началась.
17:35 Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Он пригрозил ввести «серьезные пошлины» против России, если та не согласится на прекращение конфликта на Украине.
Трамп назвал Индию и Китай «основными спонсорами продолжающейся войны».
Американский лидер также призвал все страны мира прекратить раз и навсегда разработку биологического и ядерного оружия. США возглавят международные усилия по контролю за таким оружием, новая система верификации сделают на базе ИИ.
16:03 Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт еще 22 сентября обозначила, что у Трампа будет серия двусторонних встреч. По ее словам, американский лидер будет беседовать с генсеком ООН и лидерами ЕС и Аргентины. Кроме этого, у него запланирована многосторонняя встреча с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании. Также Трамп посетит прием, на который приглашены более ста мировых лидеров. В числе прочего он проведет встречу с Зеленским.
16:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня президент США Дональд Трамп встречается с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию их беседы.