Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября

«Министр Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. Движение будет восстановлено в полночь со среды на четверг», — говорится в сообщении канцелярии.
На территории Белоруссии находится 1 453 польских грузовиков, которые не успели уехать до наступления запрета. Срок временного ввоза транспортных средств на территорию ЕАЭС истекал, а их выезд возможен исключительно через белорусско-польский участок границы. В связи с этим было принято решение о продлении разрешительных документов.
Напомним, что Польша ввела запрет на пересечение границы с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Премьер-министром Дональд Туск обосновал это решение «интересами безопасности» в связи с проведением масштабных российско-белорусских учений «Запад-2025». Хоть манёвры завершили ещё 16 сентября, власти Польши не спешили открывать границу. Туск объявил о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Белоруссией только сегодня.