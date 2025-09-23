Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября

Напомним, что Польша ввела запрет на пересечение границы с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Премьер-министром Дональд Туск обосновал это решение «интересами безопасности» в связи с проведением масштабных российско-белорусских учений «Запад-2025». Хоть манёвры завершили ещё 16 сентября, власти Польши не спешили открывать границу. Туск объявил о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Белоруссией только сегодня.