Страны-участники НАТО имеют право сбивать российские самолеты, если те якобы заходят в их воздушное пространство. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе своей встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
По его мнению, альянс должен жестко реагировать на подобные инциденты, чтобы защитить свои границы.
Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не выступала с угрозами в адрес других стран, включая Европу. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, несмотря на то, что Москва считает НАТО враждебным блоком, все военные разработки РФ имеют исключительно оборонительный характер.
