Трамп: Страны НАТО вправе сбивать российские самолеты при нарушении границ

Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не выступала с угрозами в адрес других стран, включая Европу. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, несмотря на то, что Москва считает НАТО враждебным блоком, все военные разработки РФ имеют исключительно оборонительный характер.