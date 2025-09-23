В Совфеде отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов считает, что слова американского лидера Дональда Трампа о пошлинах против России адресованы в первую очередь его внутренней аудитории. По мнению Климова, Трамп пытается опровергнуть обвинения своих оппонентов в излишней лояльности к РФ. Этим политик поделился с Lenta.ru.