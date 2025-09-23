Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.

Источник: © РИА Новости

«Да, считаю», — ответил Трамп на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолёты, если они войдут в их воздушное пространство.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше