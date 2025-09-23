Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп

«Да, считаю», — ответил Трамп на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолёты, если они войдут в их воздушное пространство.
