Трамп считает, что Орбан прекратит покупать нефть у России после беседы с ним

Президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима Зеленским после заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Конечно же, на этой встрече не обошлось без одиозных заявлений. Например, Трамп пообещал «поговорить» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы тот «перестал покупать российскую нефть».
«Я думаю, что Орбан прекратит покупать российскую нефть, если я поговорю с ним. Я поговорю с ним», — заявил Трамп на встрече с Зеленским.
При этом отметим, что в общей сложности встреча с Зеленским заняла у Трампа не более семи минут. В то же время выступал в ГА ООН президент США 57 минут — вчетверо больше, чем обычно выделяется на одну речь.