«На словах он Лев Толстой»: Военкор Коц рассказал, как Трамп в ООН отругал весь мир

Коц обратил внимание и на хаотичную структуру выступления Трампа, который перепрыгивал с темы на тему, и не сказал чего-то особенно нового. Президент США многократно повторял тезисы о завершении семи войн во время своего правления. При этом настаивал на том, что конфликт на Украине не является его проблемой.