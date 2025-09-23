Трамп пообещал ответить на вопрос о доверии Путину через месяц

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал позднее ответить на вопрос о том, доверяет ли он все еще президенту России Владимиру Путину. Как отметил американский лидер, об этом он сообщит «примерно через месяц».
Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН начал проведение двусторонней встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отвечая на другие вопросы журналистов, президент США также заявил, что Россия обладает большой военной мощью.
Ранее KP.RU сообщал, что за время своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН Трамп десять раз упомянул Россию и один раз Владимира Путина.
