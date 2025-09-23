Трамп признал, что РФ обладает большой военной мощью

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия располагает серьезной военной мощью, которая способна оказать влияние на глобальные процессы. Об этом он заявил на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
По словам американского главы, потенциал российской армии нельзя не признавать при обсуждении вопросов безопасности и международной политики.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон не планирует вводить новые санкции против России. По его словам, этому препятствует тот факт, что европейские государства по-прежнему активно покупают российские нефть и газ.
Узнать больше по теме
