Президент США Дональд Трамп признал, что Россия располагает серьезной военной мощью, которая способна оказать влияние на глобальные процессы. Об этом он заявил на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.