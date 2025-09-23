Трамп дал согласие на то, чтобы страны НАТО могли сбивать российские самолёты

Напомним, Минобороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.