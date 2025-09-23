Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что конфликт на Украине закончится не скоро

Президент США дал прогноз по срокам окончания боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на территории Украины вряд ли завершится в ближайшем будущем. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, ситуация остается сложной и напряженной, а стороны пока не готовы к компромиссу и мирному урегулированию. Трамп отметил, что для достижения мира потребуется много времени.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал позицию Владимира Путина по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что президент по-прежнему готов рассматривать мирные варианты разрешения конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше