Трамп считает, что конфликт на Украине закончится не скоро

Конфликт на территории Украины вряд ли завершится в ближайшем будущем. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
По его словам, ситуация остается сложной и напряженной, а стороны пока не готовы к компромиссу и мирному урегулированию. Трамп отметил, что для достижения мира потребуется много времени.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал позицию Владимира Путина по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что президент по-прежнему готов рассматривать мирные варианты разрешения конфликта.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше