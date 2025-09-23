Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что экономика России в настоящий момент якобы находится в ужасном состоянии Такое предположение американский лидер озвучил на полях Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 23 сентября.
«Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — высказался Трамп.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что экономика России по-прежнему сохраняет стабильность, несмотря на сложные процессы на мировых рынках.
