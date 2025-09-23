Ричмонд
Медведев заявил, что США обязаны снять все санкции с РФ

Медведев призвал США отменить санкции против России для продолжения сотрудничества по ДСНВ.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты обязаны отказаться от антироссийских санкций, если они рассчитывают на дальнейшее взаимодействие по договору СНВ. Об этом заявил у себя на странице в социально сети Х заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия готова выполнять соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное еще в 2010 году. Теперь же, отметил Медведев, решение остается за американской стороной. По его словам, именно от их позиции зависит судьба международных гарантий безопасности.

