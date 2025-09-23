Трамп назвал «ужасным» состояние российской экономики

При этом в России неоднократно подчеркивали, что страна сможет выдержать санкционное давление Запада, которое усиливается с начала конфликта. В Москве также отмечали, что западные страны пока не готовы признать провал своей политики в отношении России. При этом сами эксперты на Западе периодически признают, что антироссийские санкции оказываются малоэффективными.