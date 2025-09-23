Хаменеи: Иран не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что исламская республика не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить. Об этом информирует ТАСС.
Иран и «евротройка» договорились продолжить переговоры по решению кризиса.
«Сегодня у нас высокий уровень обогащения урана. Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно. Мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, очень хорошим показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной», — сказал Хаменеи в ходе телевизионного обращения к иранскому народу.
По его словам, Иран на данный момент является одной из десяти стран, имеющей возможность произвести ядерное оружие. Несмотря на то что девять остальных стран имеют в своем арсенале ядерные бомбы, «у Ирана их нет и не будет», добавил он.
Помимо этого, Хаменеи заявил, что переговоры с США в нынешней ситуации не приносят Ирану никакой пользы, а также не могут предотвратить нанесение ущерба стране.
В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с Соединенными Штатами по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Переговоры с Тегераном вели также представители стран «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция), которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому. -0-