Трамп обещал в течение месяца ответить, доверяет ли он Путину

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что в течение месяца даст ответ, доверяет ли он российскому коллеге Владимиру Путину.
«Я дам вам знать примерно в течение месяца», — сказал глава США в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН.
Кроме того, Трамп отказался отвечать на вопрос о том, какие гарантии безопасности могла бы получить украинская сторона после заключения мирного соглашения.
