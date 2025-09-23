Трамп признал военную мощь России

Дональд Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью.
Дональд Трамп заявил, что Россия обладает значительным военным потенциалом. Об этом он сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
На вопрос о том, продолжает ли он доверять президенту России Владимиру Путину, американский лидер ответил, что даст окончательный ответ в течение месяца. Кроме того, Трамп подчеркнул, что страны НАТО должны быть готовы открывать огонь по российским самолётам, если они нарушат воздушное пространство альянса. На прямой вопрос о необходимости таких действий он ответил утвердительно: «Да, считаю».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении в течение года после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) придерживаться его ограничений, чтобы обеспечить предсказуемость и стабильность в сфере стратегических вооружений. Дональд Трамп ознакомился с этим предложением и заявил, что планирует лично прокомментировать инициативу Москвы.