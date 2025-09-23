Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признал военную мощь России

Дональд Трамп заявил, что Россия обладает значительным военным потенциалом. Об этом он сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Дональд Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью.

Дональд Трамп заявил, что Россия обладает значительным военным потенциалом. Об этом он сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

На вопрос о том, продолжает ли он доверять президенту России Владимиру Путину, американский лидер ответил, что даст окончательный ответ в течение месяца. Кроме того, Трамп подчеркнул, что страны НАТО должны быть готовы открывать огонь по российским самолётам, если они нарушат воздушное пространство альянса. На прямой вопрос о необходимости таких действий он ответил утвердительно: «Да, считаю».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении в течение года после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) придерживаться его ограничений, чтобы обеспечить предсказуемость и стабильность в сфере стратегических вооружений. Дональд Трамп ознакомился с этим предложением и заявил, что планирует лично прокомментировать инициативу Москвы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше