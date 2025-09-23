Страны-члены НАТО при участии Украины готовятся захватить Приднестровье и Молдавию, заявил в интервью НСН генерал-майор Сергей Липовой.
«Сценарий давно известен: президент Молдовы говорит, что Приднестровье угрожает стабильности, обращается за помощью к ЕС, а он уже приводит с собой миротворческий контингент НАТО в регион. Альянсу нужно доказать, что он является защитой Европы, а на самом деле произведет рейдерский пиратский захват и оккупацию Приднестровья», — высказал мнение эксперт.
Липовой считает, что Киев хочет также ввести свои войска в Приднестровье, чтобы продемонстрировать всему миру, что ВСУ могут не только отступать, но и побеждать. Генерал полагает, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет получить склады вооружения, которые остались на территории Приднестровья еще с советских времен.
При этом, уверен Липовой, ВС РФ «сделает все, чтобы обезглавить эту группировку».
Депутат Госдумы Алена Аршинова в беседе с «ФедералПресс» отметила, что военные стран ЕС уже начали оккупировать Молдавию. По ее словам, солдаты французской армии были замечены на автозаправке в Молдавии. Аршинова заявила, что эта страна лишилась независимости после избрания президента Майи Санду пять лет назад, а теперь военные ЕС будут учить молдаван «правильно» голосовать.
Российский посол в Кишиневе Олег Озеров сообщил изданию Pravda.Ru, что отношения между Россией и Молдавией ухудшились после избрания Майи Санду, когда страна взяла проевропейский вектор. При этом он отметил, что Москва видит потенциал в восстановлении партнерства с Кишиневом. Однако перспективы сотрудничества зависят от политики Молдавии, отметил дипломат.