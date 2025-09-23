Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Липовой: НАТО вместе с Украиной готовятся захватить Приднестровье

Киеву нужно продемонстрировать молниеносную и победоносную операцию, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Страны-члены НАТО при участии Украины готовятся захватить Приднестровье и Молдавию, заявил в интервью НСН генерал-майор Сергей Липовой.

«Сценарий давно известен: президент Молдовы говорит, что Приднестровье угрожает стабильности, обращается за помощью к ЕС, а он уже приводит с собой миротворческий контингент НАТО в регион. Альянсу нужно доказать, что он является защитой Европы, а на самом деле произведет рейдерский пиратский захват и оккупацию Приднестровья», — высказал мнение эксперт.

Липовой считает, что Киев хочет также ввести свои войска в Приднестровье, чтобы продемонстрировать всему миру, что ВСУ могут не только отступать, но и побеждать. Генерал полагает, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет получить склады вооружения, которые остались на территории Приднестровья еще с советских времен.

При этом, уверен Липовой, ВС РФ «сделает все, чтобы обезглавить эту группировку».

Депутат Госдумы Алена Аршинова в беседе с «ФедералПресс» отметила, что военные стран ЕС уже начали оккупировать Молдавию. По ее словам, солдаты французской армии были замечены на автозаправке в Молдавии. Аршинова заявила, что эта страна лишилась независимости после избрания президента Майи Санду пять лет назад, а теперь военные ЕС будут учить молдаван «правильно» голосовать.

Российский посол в Кишиневе Олег Озеров сообщил изданию Pravda.Ru, что отношения между Россией и Молдавией ухудшились после избрания Майи Санду, когда страна взяла проевропейский вектор. При этом он отметил, что Москва видит потенциал в восстановлении партнерства с Кишиневом. Однако перспективы сотрудничества зависят от политики Молдавии, отметил дипломат.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше