Генерал Липовой: НАТО вместе с Украиной готовятся захватить Приднестровье

«Сценарий давно известен: президент Молдовы говорит, что Приднестровье угрожает стабильности, обращается за помощью к ЕС, а он уже приводит с собой миротворческий контингент НАТО в регион. Альянсу нужно доказать, что он является защитой Европы, а на самом деле произведет рейдерский пиратский захват и оккупацию Приднестровья», — высказал мнение эксперт.