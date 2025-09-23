Ричмонд
Хаменеи: Иран не нуждается в ядерном оружии и не будет его создавать

Иран не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи. Он отметил, что высокий уровень обогащения урана помогает Тегерану закрывать свои потребности.

Источник: AP 2024

«Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно. Мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, очень хорошим показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной», — сказал Али Хаменеи в телевизионном обращении (цитата по ТАСС).

Верховный лидер Ирана отметил, что у страны «нет и не будет» ядерного оружия, несмотря на то, что другие девять стран имеют в своем арсенале ядерные снаряды.

21 сентября Иран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за введения против страны санкций. За них 19 сентября проголосовали страны —участницы Совбеза ООН. Ограничения подразумевают заморозку активов, запрет на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия. По убеждению европейских стран, рестрикции необходимы из-за нарушения Тегераном Соглашения о ядерной программе.

