Трамп рассказал, когда сможет ответить на вопрос о доверии Путину

Журналистка спросила Трампа, может ли он по-прежнему доверять Путину. «Я дам вам знать примерно через месяц», — ответил американский лидер.
Трамп после возвращения в Белый дом в январе 2025 года заявляет о стремлении урегулировать конфликт на Украине. Глава Белого дома неоднократно говорил, что нужно остановить боевые действия, и считает, что они бы не начались, если бы он остался президентом в 2020-м, когда проиграл Джо Байдену на выборах.
С начала года Трамп провел несколько телефонных переговоров с Путиным, в августе они встретились для переговоров на Аляске.
Выступая 23 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп заявил, что смог остановить целый ряд войн по всему миру (по его словам, в том числе между Азербайджаном и Арменией, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном, Египтом и Эфиопией). При этом, как сказал президент США, он думал, что конфликт на Украине будет самым простым в плане урегулирования из-за его отношений с Путиным, которые «всегда были хорошими».
«Я думал, что это будет самая легкая из всех войн, но, знаете, на войне никогда не знаешь, что может случиться. Всегда есть масса сюрпризов, как хороших, так и плохих», — сказал Трамп.
В середине сентября, спустя месяц после саммита на Аляске, Трамп сказал, что не считает ошибкой переговоры с Путиным. В то же время до этого он несколько раз говорил, что разочарован в президент России. Последнее подобное заявление глава Белого дома сделалв в начале осени. «Я очень разочарован. Посмотрим, что произойдет. Но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать», — отмечал Трамп.
Путин ценит конструктивные отношения с Трампом и возможность обсуждать самые острые вопросы, особенно касающиеся Украины, отмечали в Кремле. Президент США прикладывает усилия для урегулирования и достаточно эмоционально относится к этому, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также обращал внимание на более сбалансированную позицию Вашингтона, что помогает стремлению найти решение по конфликту Москвы и Киева.