Трамп рассказал, когда сможет ответить на вопрос о доверии Путину

Выступая 23 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп заявил, что смог остановить целый ряд войн по всему миру (по его словам, в том числе между Азербайджаном и Арменией, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном, Египтом и Эфиопией). При этом, как сказал президент США, он думал, что конфликт на Украине будет самым простым в плане урегулирования из-за его отношений с Путиным, которые «всегда были хорошими».