Трамп заявил, что Орбан может согласиться на отказ от российской нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на то, что Венгрия прекратит закупки российской нефти, подчеркнув, что премьер-министр Виктор Орбан, вероятно, может поддержать данную инициативу.
«Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться», — сообщил Трамп.
Отметим, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал на нецелесообразность и нереалистичность требований американского лидера, призывающего все европейские страны отказаться от российской нефти и газа.
Также Сийярто сообщил о попытках ЕС запретить Венгрии общаться с представителями РФ и Белоруссии.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше