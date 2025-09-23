Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Орбан может согласиться на отказ от российской нефти

Ранее в МИД Венгрии указали на нереалистичность требований американского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на то, что Венгрия прекратит закупки российской нефти, подчеркнув, что премьер-министр Виктор Орбан, вероятно, может поддержать данную инициативу.

«Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться», — сообщил Трамп.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал на нецелесообразность и нереалистичность требований американского лидера, призывающего все европейские страны отказаться от российской нефти и газа.

Также Сийярто сообщил о попытках ЕС запретить Венгрии общаться с представителями РФ и Белоруссии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше