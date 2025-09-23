Медведев связал соблюдение Договора о СНВ с отменой санкций США

«Теперь администрация Трампа должна принять решение. Но одного лишь следования букве договора недостаточно. США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами», — написал он в своем англоязычном аккаунте.
В противном случае, по его словам, риск прямого конфликта высок.
22 сентября президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что Москва готова соблюдать Договор об СНВ после того, как его срок окончательно истечет 5 февраля 2026-го, еще минимум год.
Материал дополняется.