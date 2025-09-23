Ричмонд
Медведев связал соблюдение Договора о СНВ с отменой санкций США

Россия готова соблюдать Договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но США должны отказаться от санкций против России, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в X.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь администрация Трампа должна принять решение. Но одного лишь следования букве договора недостаточно. США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами», — написал он в своем англоязычном аккаунте.

В противном случае, по его словам, риск прямого конфликта высок.

22 сентября президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что Москва готова соблюдать Договор об СНВ после того, как его срок окончательно истечет 5 февраля 2026-го, еще минимум год.

Материал дополняется.

