Трамп назвал мэра Лондона чудовищным: «Хотят перейти на законы шариата!»

Трамп рассказал, что Лондон хочет перейти на законы шариата.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН обрушился с критикой на мэра Лондона Садик Хана из-за миграционной политики британских властей.

Трамп назвал британского чиновника «чудовищным мэром».

«Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы же в другой стране. Так делать нельзя», — посетовал американский президент.

Более того, Трамп с трибуны ГА ООН прямым текстом сказал, что страны Европы катятся в ад. А все из-за миграционного кризиса, ведь неконтролируемый поток мигрантов и неспособность европейских правительств регулировать ситуацию создают серьезные риски для всего мира.

Как писал KP.RU, Трамп помимо внутриевропейских трудностей указал Евросоюзу на их проблемы, связанные с Украиной. Так, президент США поставил Европе ультиматум, приказав остановить закупки российской нефти.

