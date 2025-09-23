Трамп назвал мэра Лондона чудовищным: «Хотят перейти на законы шариата!»

Более того, Трамп с трибуны ГА ООН прямым текстом сказал, что страны Европы катятся в ад. А все из-за миграционного кризиса, ведь неконтролируемый поток мигрантов и неспособность европейских правительств регулировать ситуацию создают серьезные риски для всего мира.