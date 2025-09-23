Трамп заявил, что экономика России находится якобы в ужасном состоянии

«Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — сказал Трамп.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны демонстрирует положительную динамику. По итогам июля текущего года валовой внутренний продукт показал увеличение на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. А за период с января по июль 2025-го общий показатель прироста ВВП достиг отметки в 1,1%.
